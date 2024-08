Corea del Sud: Lotte Group lancia il brand italiano SUNS sulla sua piattaforma e-commerce

01 Agosto 2024_ Lotte Group ha inaugurato il 1° agosto 2024 un brand ufficiale per il marchio italiano di abbigliamento outdoor premium SUNS sulla sua piattaforma e-commerce Lotte On. SUNS, fondato nel 2018 dai designer italiani Lucia Blondi e Paolo Muccifora, è noto per i suoi capi sportivi funzionali e chic, progettati per tutta la famiglia. In occasione dell'apertura, Lotte On ha organizzato un evento promozionale con sconti fino al 38% su articoli estivi del brand, insieme a una distribuzione di eco-bag per i primi clienti. La notizia è stata riportata da businesskorea.co.kr, evidenziando l'espansione del marchio italiano in Asia attraverso la partnership con Lotte. SUNS gestisce già showroom in Italia e Spagna e conta oltre 400 negozi in tutta Europa, dimostrando il suo successo nel settore dell'abbigliamento outdoor.