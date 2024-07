Corea del Sud: Maserati lancia la sua divisione in Corea con un evento esclusivo

26 Luglio 2024_ Maserati ha ufficialmente lanciato la sua divisione in Corea del Sud con un evento che ha visto la partecipazione del CEO Davide Grasso. Il marchio italiano, simbolo di lusso e raffinatezza, ha presentato i modelli 'New GranTurismo' e 'New GranCabrio', sottolineando l'esperienza sensoriale unica che offrono. Durante l'evento, è stata evidenziata l'importanza di mantenere gli standard di qualità Maserati anche nei veicoli elettrici, dimostrando che prestazioni e maneggevolezza non devono essere compromesse. La strategia di Maserati in Corea punta a offrire ai clienti un'esperienza di lusso autentica, senza ricorrere a sconti eccessivi. La notizia è stata riportata da imagazinekorea.com. Maserati, con sede a Modena, è un marchio che rappresenta l'eccellenza dell'automobilismo italiano, noto per le sue auto sportive e di lusso.