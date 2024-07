Corea del Sud: Maserati lancia nuovi modelli e rafforza la presenza italiana

6 Luglio 2024_ Maserati ha lanciato ufficialmente Maserati Korea con un evento al Dongdaemun Design Plaza di Seoul, alla presenza del CEO Davide Grasso e del CCO Luca Delfino. Durante l'evento, sono stati presentati i nuovi modelli 'New GranTurismo' e 'New GranCabrio', entrambi dotati del motore V6 Nettuno sviluppato e prodotto in Italia. Maserati ha annunciato una serie di iniziative per rafforzare la sua presenza in Corea del Sud, inclusa l'introduzione della linea elettrica Folgore entro la fine dell'anno. L'azienda mira a offrire ai clienti coreani l'eccellenza del lusso italiano, con un focus su innovazione e artigianalità. Lo riporta automorning.com. Maserati intende anche migliorare la rete di assistenza e l'esperienza del cliente attraverso il programma di fedeltà 'Tridente', lanciato lo scorso anno.