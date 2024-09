Corea del Sud: Maserati presenta la nuova esperienza di acquisto con il 'Colors of Seoul'

04 Settembre 2024_ Maserati Korea ha inaugurato il suo nuovo showroom a Gangnam, Seoul, presentando la speciale edizione 'Colors of Seoul' del modello Grecale Trofeo. Questo showroom unisce il lusso italiano con l'artigianato coreano, creando un ambiente che migliora l'esperienza di acquisto per i clienti. Il direttore generale Takayuki Kimura ha sottolineato l'importanza di un luogo che non si limita a esporre prodotti, ma che offre un'esperienza immersiva e personalizzata. La nuova edizione del Grecale, progettata dal designer Ken Okuyama, riflette l'armonia tra la tradizione italiana e quella coreana, evidenziando l'innovazione e la bellezza del marchio Maserati, come riportato da asiatime.co.kr. Questo showroom rappresenta un passo significativo per Maserati nel rafforzare la sua presenza nel mercato coreano, offrendo un'esperienza di lusso unica e personalizzata.