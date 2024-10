Corea del Sud: Medici e accademici partecipano a tavolo di dialogo per riforme sanitarie

22 Ottobre 2024_ Le associazioni dei presidi delle facoltà di medicina e della comunità medica sudcoreana hanno annunciato la loro partecipazione a un tavolo di dialogo proposto dal partito di governo per affrontare la crisi del sistema sanitario. Questa decisione arriva dopo otto mesi di difficoltà nel settore, con i rappresentanti che esprimono la necessità di un confronto per evitare un ulteriore deterioramento della situazione. Tuttavia, le due associazioni hanno anche sottolineato la loro opposizione alle politiche unilaterali del governo, chiedendo condizioni specifiche per la partecipazione. La notizia è stata riportata da 동아일보. La situazione attuale del sistema sanitario in Corea del Sud è critica, con richieste di riforme urgenti e la necessità di coinvolgere anche i tirocinanti e gli studenti di medicina nel processo decisionale.