Corea del Sud: Medici rifiutano di partecipare al dialogo con il governo

13 Settembre 2024_ Otto associazioni mediche sudcoreane, tra cui la Korean Medical Association, hanno dichiarato che non parteciperanno al 'comitato di dialogo tra governo e partiti' a causa della mancanza di cambiamenti da parte del governo. Le organizzazioni hanno affermato che la partecipazione al dialogo è prematura senza un cambiamento significativo nell'atteggiamento governativo. Hanno richiesto la sospensione delle indagini sui medici specializzandi e l'abbandono dell'aumento delle quote di ammissione alle scuole di medicina previsto per il 2025. Le associazioni hanno sottolineato che il governo deve interrompere la sua attuale mancanza di comunicazione per favorire un ritorno dei medici e degli studenti di medicina. La notizia è riportata da 매일경제, evidenziando le tensioni tra il governo e il settore medico in Corea del Sud.