Corea del Sud: Membro degli ATEEZ chiarisce le accuse di razzismo in Italia

8 Luglio 2024_ San, membro del gruppo musicale sudcoreano ATEEZ, ha chiarito le accuse di presunto razzismo subite durante un evento in Italia. San ha partecipato al fashion show di Dolce & Gabbana a Nora, Sardegna, il 2 luglio, dove è stato visto seduto in una posizione scomoda rispetto ad altri modelli. Questo ha sollevato sospetti di discriminazione razziale, che San ha prontamente smentito durante una diretta con i fan, affermando di aver vissuto un'esperienza positiva. Ha sottolineato di essere stato trattato bene e di aver ricevuto molto affetto come membro degli ATEEZ. Lo riporta newsis.com. San ha chiesto ai fan di non fraintendere la situazione e di diffondere la sua versione dei fatti.