Corea del Sud: Mercati azionari crollano con attivazione del circuit breaker

05 Agosto 2024_ I mercati azionari della Corea del Sud hanno subito un crollo significativo, con il Kospi e il Kosdaq che hanno registrato perdite superiori all'8%, attivando il circuit breaker di primo livello. Il Kospi ha chiuso a 2441,55 punti, in calo dell'8,77% rispetto al giorno precedente, mentre il Kosdaq ha terminato a 691,28 punti, con una perdita dell'11,30%. L'attivazione del circuit breaker ha comportato una sospensione temporanea delle negoziazioni per 20 minuti, una misura adottata per mitigare l'impatto delle fluttuazioni estreme del mercato. La fonte di questa notizia è Metro 경제. Questo evento segna la prima attivazione del circuit breaker dal marzo 2020, evidenziando l'instabilità attuale dei mercati finanziari asiatici.