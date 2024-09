Corea del Sud: 'Milan Love Seoul' celebra la moda italiana a Seoul

15 Settembre 2024_ Il 7 settembre 2024, si è svolto a Seoul il fashion show 'Milan Love Seoul', un evento che ha messo in risalto le creazioni di noti designer italiani. L'evento ha visto la partecipazione di celebrità, influencer e giornalisti, creando un'importante piattaforma di scambio culturale tra Italia e Corea del Sud. 'Milan Love Seoul' è un'iniziativa annuale che si tiene a Milano e Seoul, promossa da Marcella Di Simone e Ylenia Basagni, per rafforzare i legami tra le due capitali della moda. La location, People the Terrace, è rinomata per il suo design europeo e per ospitare eventi di grande prestigio, rendendola un punto di riferimento per la moda in Corea. La notizia è stata riportata da bntnews.hankyung.com. Questo evento sottolinea l'importanza della collaborazione tra le culture e le industrie della moda, evidenziando il fascino della moda italiana nel contesto coreano.