Corea del Sud: Moncler riapre il suo negozio rinnovato a Yeoju

12 Luglio 2024_ Shinsegae Simon ha annunciato la riapertura del negozio del marchio italiano Moncler presso il Yeoju Premium Outlet. Il negozio è stato completamente rinnovato per offrire un'esperienza di shopping migliorata ai clienti. Moncler, noto per i suoi capi di abbigliamento di lusso, continua a espandere la sua presenza in Corea del Sud. Il Yeoju Premium Outlet è una delle principali destinazioni per lo shopping di lusso nel paese. Lo riporta newslock.co.kr. La riapertura del negozio Moncler riflette l'interesse crescente per i marchi italiani in Corea del Sud.