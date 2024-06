Corea del Sud: Mondo TV multata per violazione delle sanzioni contro la Corea del Nord

27 Giugno 2024_ L'azienda italiana Mondo TV, con sede a Roma, è stata multata dagli Stati Uniti per aver effettuato pagamenti illegali alla Corea del Nord. La sanzione, pari a 538.000 dollari, è stata imposta per violazione delle sanzioni economiche contro Pyongyang. Mondo TV aveva collaborato con la Corea del Nord prima delle sanzioni, ma ha continuato a effettuare pagamenti tra il 2019 e il 2021. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sottolineato la gravità della violazione e la cooperazione dell'azienda durante l'indagine. Lo riporta edaily.co.kr. La notizia evidenzia l'importanza per le aziende internazionali di rispettare le normative sulle sanzioni economiche.