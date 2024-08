Corea del Sud: Mostra d'arte con l'italiana Camilla Alberti a Pangyo

18 Agosto 2024_ Fino al 29 agosto 2024, il MOKA, il Museo d'Arte per Bambini di Hyundai a Pangyo, ospita la mostra 'The Spell of Monsters'....

18 Agosto 2024_ Fino al 29 agosto 2024, il MOKA, il Museo d'Arte per Bambini di Hyundai a Pangyo, ospita la mostra 'The Spell of Monsters'. L'esposizione presenta quattro sculture realizzate dalla artista italiana Camilla Alberti, che ha partecipato alla Biennale di Gwangju 2023, in collaborazione con studenti della Seoul Arts University. Le opere, caratterizzate da forme mostruose, sono create con materiali naturali e modellati con alluminio, gesso e argilla. Durante la mostra, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi con l'artista, promuovendo l'interazione culturale. La notizia è riportata da startuptoday.co.kr. Questo evento sottolinea l'importanza della collaborazione artistica tra Italia e Corea del Sud, offrendo un'opportunità unica per i giovani di esplorare la creatività.