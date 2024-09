Corea del Sud: N21 apre il suo primo store a Seoul con il tocco del design italiano

11 Settembre 2024_ Il marchio italiano di lusso N21 ha inaugurato il suo primo negozio ufficiale presso il centro commerciale Hyundai di Seoul, grazie all'accordo di esclusiva con Kolon Industries FnC. Questo evento segna un importante passo per il brand, noto per il suo stile innovativo e sofisticato, che unisce elementi di moda contemporanea e tradizione italiana. La presenza di N21 in Corea del Sud rappresenta un'opportunità per i consumatori locali di accedere a collezioni che riflettono l'eleganza e la creatività del design italiano. La notizia è stata riportata da wedding21.co.kr. L'apertura del negozio è attesa con entusiasmo, poiché N21 si propone di attrarre una clientela giovane e alla moda, desiderosa di scoprire le ultime tendenze del fashion italiano.