Corea del Sud: N21, il marchio di moda italiano, apre il suo primo negozio a Seoul

20 Settembre 2024_ Il marchio di moda italiano N21, fondato dal designer Alessandro Dell'Acqua, ha inaugurato il suo primo negozio ufficiale a Seoul, presso il centro commerciale Hyundai di Samseong-dong. N21 è noto per i suoi capi di alta qualità e design innovativo, rappresentando l'essenza della moda di lusso italiana. Il negozio, aperto ad agosto, presenta la collezione autunno/inverno 2024, caratterizzata da un tema di 'Anarchic Glamour' che sfida le convenzioni della moda tradizionale. La notizia è stata riportata da joongang.co.kr, evidenziando l'interesse della Corea del Sud per il design italiano. N21 prevede di ampliare la sua offerta con prodotti esclusivi per il mercato coreano, rispondendo alle tendenze locali e al crescente interesse per la moda di lusso.