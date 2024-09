Corea del Sud: Naver collabora con l'Arabia Saudita per sviluppare un modello linguistico in arabo

12 Settembre 2024_ Naver, insieme a Naver Labs e Naver Cloud, ha siglato un accordo di cooperazione con la Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) per sviluppare un modello linguistico di grandi dimensioni in arabo. L'accordo è stato firmato durante il Global AI Summit 2024 a Riyad e prevede una collaborazione su vari fronti, tra cui la creazione di centri dati e piattaforme cloud. SDAIA è un ente governativo saudita che si occupa di strategie nazionali per i dati e l'intelligenza artificiale, direttamente sotto la supervisione del principe ereditario Mohammed bin Salman. La partnership mira a supportare lo sviluppo di un'intelligenza artificiale sovrana in Arabia Saudita, con un focus su infrastrutture e servizi. La notizia è stata riportata da 매일경제, evidenziando l'impegno di Naver nel contribuire all'innovazione tecnologica nel paese arabo.