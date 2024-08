Corea del Sud: Nomina controversa di Kim Hyung-seok a direttore del Memoriale dell'Indipendenza

07 Agosto 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha nominato Kim Hyung-seok, figura associata al movimento New Right, come nuovo direttore del...

07 Agosto 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha nominato Kim Hyung-seok, figura associata al movimento New Right, come nuovo direttore del Memoriale dell'Indipendenza. Questa decisione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibile distorsione della storia coreana, poiché il New Right è noto per la sua visione revisionista degli eventi storici, in particolare riguardo all'occupazione giapponese e ai movimenti di indipendenza. Kim, già presidente di una fondazione storica, è accusato di minimizzare il ruolo del governo provvisorio e dei movimenti di resistenza nella storia della Corea del Sud. La fonte di questa notizia è 한겨레, che evidenzia le implicazioni di questa nomina per la preservazione della memoria storica nazionale. La nomina di Kim potrebbe influenzare la direzione del Memoriale, un'istituzione simbolo della lotta per l'indipendenza coreana.