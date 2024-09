Corea del Sud: Nomina di Kim Yong-hyun a Ministro della Difesa suscita polemiche

06 Settembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha ufficialmente nominato Kim Yong-hyun come nuovo Ministro della Difesa, suscitando critiche per il suo passato controverso. Kim, ex capo della sicurezza presidenziale, è stato accusato di aver organizzato incontri con alti ufficiali militari, sollevando preoccupazioni sulla sua idoneità al ruolo. Il membro dell'Assemblea Nazionale Kim Byeong-joo ha denunciato tali incontri come inappropriati e potenzialmente dannosi per la disciplina militare. La notizia è stata riportata da ohmynews.com. La nomina di Kim Yong-hyun è vista come un test per la stabilità del governo di Yoon, in un contesto di crescente tensione nella penisola coreana.