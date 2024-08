Corea del Sud: Nomina di Shin Woo-jung a nuovo Procuratore Generale

11 Agosto 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha nominato Shin Woo-jung come nuovo candidato per il ruolo di Procuratore Generale. La...

11 Agosto 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha nominato Shin Woo-jung come nuovo candidato per il ruolo di Procuratore Generale. La decisione è stata motivata dalla convinzione che Shin sia idoneo a garantire la protezione dei cittadini e a difendere la Costituzione e lo stato di diritto. Shin, che ha ricoperto ruoli significativi come Procuratore della Procura Est di Seoul e Vice Procuratore Generale, è attualmente Vice Ministro della Giustizia. La nomina di Shin è stata accolta con interesse, poiché il suo profilo professionale suggerisce un forte impegno verso le funzioni fondamentali del Ministero Pubblico, come riportato da 경향신문. La sua esperienza pregressa nel sistema giudiziario sudcoreano potrebbe influenzare positivamente le future politiche di giustizia nel Paese.