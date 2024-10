Corea del Sud: Nord Corea annuncia la chiusura totale dei collegamenti con il Sud

09 Ottobre 2024_ La Corea del Nord ha dichiarato di interrompere completamente le strade e le ferrovie che collegano il paese al Sud, avviando lavori di fortificazione lungo il confine. Questa decisione è stata comunicata attraverso un avviso telefonico inviato al Comando delle Nazioni Unite, evidenziando un aumento delle tensioni tra le due Coree. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha giustificato l'azione come risposta a esercitazioni militari del Sud e alla presenza di asset nucleari statunitensi, ma tali affermazioni sono state considerate infondate. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe deteriorarsi ulteriormente, con un aumento delle provocazioni da parte della Corea del Nord, specialmente in vista delle elezioni presidenziali statunitensi. La notizia è stata riportata da 동아일보. Le tensioni tra le due Coree sono attualmente ai massimi storici dalla guerra di Corea del 1950, con preoccupazioni crescenti per possibili conflitti nella regione.