Corea del Sud: Nord Corea lancia missili balistici nel Mare Orientale

13 Settembre 2024_ La Corea del Nord ha effettuato il lancio di più missili balistici a corto raggio nel Mare Orientale, secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud. Questo evento si verifica in un contesto di crescenti tensioni nella regione e segue una serie di test missilistici condotti da Pyongyang negli ultimi mesi. Le autorità sudcoreane monitorano attentamente la situazione, evidenziando la preoccupazione per la sicurezza regionale. La notizia è stata riportata da The Korea Herald. Le tensioni tra le due Coree sono storicamente elevate, con la Corea del Nord che spesso utilizza test missilistici come forma di provocazione nei confronti della Corea del Sud e della comunità internazionale.