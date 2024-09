Corea del Sud: Nuove accuse di interferenza politica contro Kim Geon-hee

06 Settembre 2024_ Kim Geon-hee, moglie del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, è al centro di nuove accuse riguardanti la sua presunta interferenza nel processo di selezione dei candidati per le elezioni nazionali. Secondo le dichiarazioni di ex membri del Parlamento, Kim avrebbe inviato messaggi Telegram a Kim Young-sun, ex deputato del partito di governo, suggerendo un cambio di circoscrizione elettorale. Le accuse hanno sollevato preoccupazioni su possibili violazioni delle leggi elettorali e hanno innescato un acceso dibattito politico. La situazione si complica ulteriormente con la reazione del governo, che ha negato le accuse e ha annunciato azioni legali contro i media che hanno riportato la notizia. La fonte di queste informazioni è imnews.imbc.com. La questione potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità politica della Corea del Sud, già segnata da tensioni interne e sfide economiche.