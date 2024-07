Corea del Sud: Nuove agevolazioni fiscali per le aziende che aumentano i dividendi

3 Luglio 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato agevolazioni fiscali per le aziende che aumentano i dividendi ai propri azionisti di almeno il 5% rispetto agli ultimi tre anni. Le aziende che soddisfano questo criterio riceveranno una detrazione del 5% sull'eccedenza dell'imposta sulle società. Inoltre, gli azionisti di queste aziende beneficeranno di una riduzione dell'imposta sul reddito sui dividendi. Le misure includono anche riforme per migliorare la governance aziendale, come l'introduzione di assemblee degli azionisti elettroniche e la riduzione del periodo di validità delle decisioni delle assemblee. Lo riporta 매일경제. Queste agevolazioni fiscali saranno in vigore per tre anni, ma la loro approvazione in Parlamento rimane incerta.