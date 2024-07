Corea del Sud: Nuove aperture di locali italiani a Seoul

23 Luglio 2024_ A Seoul, nei pressi della stazione di Anguk, ha aperto una nuova panetteria italiana chiamata Amor Napoli, lanciata dal famoso marchio di dolci Dore Dore. La panetteria offre una varietà di prodotti tipici italiani come panettone, sfogliatelle e cannoli, ricreando un'atmosfera che ricorda il Sud Italia. Sempre a Seoul, vicino alla stazione di Yongsan, il ristorante Shonino permette di immergersi nell'ambiente della cucina del Sud Italia, con un'ambientazione che evoca i profumi di limone e verde. Infine, il ristorante Marionne, noto per le sue pizze cotte nel forno a legna, si prepara a espandersi grazie alla crescente popolarità. Lo riporta marieclairekorea.com. Queste aperture sottolineano l'influenza crescente della cultura culinaria italiana in Corea del Sud.