Corea del Sud: Nuove aperture gastronomiche ispirate all'Italia a Seoul

03 Agosto 2024_ A Seoul, sono state inaugurate diverse nuove attività gastronomiche che celebrano la cucina italiana. Tra queste, il 'Hinter Haus', un caffè che offre piatti unici come il meat pie con ingredienti coreani, e il 'Golden Goose Unique Cafe', che propone specialità italiane come l'espresso e il gelato. Inoltre, il gelateria 'Ouch Hannam' ha attirato l'attenzione con i suoi gelati artigianali, già apprezzati da celebrità locali. Queste aperture dimostrano l'interesse crescente per la cultura culinaria italiana in Corea del Sud, come riportato da wkorea.com. Le nuove attività non solo offrono un assaggio dell'Italia, ma creano anche spazi di socializzazione per i giovani coreani, riflettendo un mix di tradizione e innovazione.