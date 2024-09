Corea del Sud: Nuove linee guida per il rifiuto delle cure nei pronto soccorso

17 Settembre 2024_ Il Ministero della Salute sudcoreano ha introdotto nuove linee guida che consentono ai pronto soccorso di rifiutare il trattamento per pazienti con condizioni non urgenti, come raffreddori o diarrea. Questa misura, in vigore dal 16 settembre, mira a garantire che il personale medico possa concentrarsi sui pazienti in condizioni critiche, esentandoli da responsabilità legali in caso di rifiuto. Le linee guida specificano anche che il rifiuto è giustificato in situazioni di violenza o minacce nei confronti del personale sanitario. La fonte di questa notizia è 매일경제, che sottolinea l'importanza di queste misure per migliorare l'efficienza dei servizi di emergenza in Corea del Sud, un paese noto per il suo sistema sanitario avanzato.