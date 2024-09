Corea del Sud: Nuove misure contro il prestito illegale e a tutela delle fasce vulnerabili

11 Settembre 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato un pacchetto di misure per combattere il prestito illegale e proteggere le fasce vulnerabili della popolazione. Tra le iniziative, si prevede un inasprimento delle pene per i prestatori non registrati e l'annullamento di contratti di prestito illegali in caso di sfruttamento. Inoltre, verranno rafforzati i requisiti di registrazione per le piattaforme di prestito e introdotte sanzioni per la violazione delle normative. Queste misure mirano a garantire una maggiore protezione dei consumatori e a combattere le pratiche predatorie nel settore finanziario, come riportato da 매일경제. Il governo intende anche supportare i prestatori di microfinanza che operano in modo etico, per promuovere un sistema finanziario più equo e sostenibile.