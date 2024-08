Corea del Sud: Nuove misure per contrastare l'inquinamento atmosferico

29 Giugno 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato un piano d'azione per ridurre l'inquinamento atmosferico, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria entro il 2030. Le misure includono la riduzione delle emissioni industriali, l'incremento dell'uso di energie rinnovabili e l'adozione di veicoli elettrici. Il Ministero dell'Ambiente ha dichiarato che saranno stanziati fondi per incentivare le aziende a ridurre le emissioni e per sostenere la ricerca in tecnologie pulite. Inoltre, verranno implementate campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sui comportamenti eco-sostenibili. Lo riporta il quotidiano 한겨레. Queste iniziative fanno parte di un più ampio impegno del paese per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere la salute pubblica.