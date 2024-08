Corea del Sud: Nuove misure per il mercato immobiliare di Seoul

12 Agosto 2024_ La città di Seoul ha annunciato un intervento deciso per regolare i prezzi degli immobili, con l'intenzione di ampliare le zone soggette a permessi di transazione fondiaria. Tuttavia, esperti avvertono che questa misura potrebbe trasformarsi in un abuso del sistema, portando a un aumento dei prezzi nelle aree limitrofe. Attualmente, le zone di permesso coprono circa 56 km² della capitale, un'iniziativa introdotta nel 1978 per contrastare la speculazione immobiliare. Le recenti proposte di espansione delle zone di permesso sono state motivate dall'aumento dei prezzi delle abitazioni, ma gli esperti avvertono che ciò potrebbe in realtà inibire il mercato e aumentare la pressione sui prezzi. La notizia è riportata da metro 경제. Gli analisti suggeriscono che è necessario un approccio più equilibrato per affrontare la questione della speculazione immobiliare a Seoul.