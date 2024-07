Corea del Sud: Nuove nomine ministeriali annunciate dal Presidente Yoon Suk-yeol

4 Luglio 2024_ Il Presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha annunciato nuove nomine ministeriali. Kim Byung-hwan è stato designato come Presidente della Commissione per i Servizi Finanziari, Lee Jin-sook come Presidente della Commissione per le Comunicazioni e Kim Wan-seop come Ministro dell'Ambiente. Kim Byung-hwan e Kim Wan-seop sono entrambi ex viceministri del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notizia è stata riportata da 메트로경제. Queste nomine riflettono l'intenzione del Presidente Yoon di rafforzare la leadership in settori chiave del governo.