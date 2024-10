Corea del Sud: Nuove regole per la regolamentazione delle transazioni in stablecoin

25 Ottobre 2024_ Il governo sudcoreano prevede di includere le stablecoin, collegate al dollaro, tra i soggetti regolamentati dalla legge sulle transazioni valutarie a partire dalla seconda metà del 2025. Questa decisione è stata presa in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo all'uso delle stablecoin per transazioni internazionali non monitorate. Il Ministero delle Finanze ha annunciato che le aziende di criptovalute dovranno registrarsi e riportare le transazioni alla Banca di Corea. Tuttavia, ci sono dubbi sull'efficacia di queste misure nel prevenire attività illecite, come il riciclaggio di denaro. La notizia è stata riportata da 매일경제. Il governo ha sottolineato che non riconoscerà le stablecoin come strumenti di transazione di capitale, ma intende solo monitorare le transazioni per prevenire abusi.