Corea del Sud: Nuove rivelazioni sul caso Kim Geon-hee scuotono la politica

20 Ottobre 2024_ Il caso di Kim Geon-hee continua a generare polemiche in Corea del Sud, con nuove dichiarazioni di Myung Tae-kyun che mettono in discussione la stabilità del governo. Domani è previsto un incontro tra il presidente Yoon e il leader del Partito della Libertà, Han Dong-hoon, che potrebbe rivelarsi cruciale per la risoluzione della crisi. Myung ha rivelato dettagli sulla sua relazione con il presidente e ha pubblicato conversazioni che insinuano un coinvolgimento diretto di Kim Geon-hee nella politica. La situazione ha portato a un crescente malcontento tra i cittadini e a richieste di chiarimenti da parte delle autorità, come riportato da ytn.co.kr. La pressione sul governo aumenta, mentre si attende una risposta ufficiale alle accuse di corruzione e di violazione delle leggi sul finanziamento politico.