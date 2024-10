Corea del Sud: Nuove rivelazioni sull'intervento di Kim Geon-hee nelle elezioni locali del 2022

29 Ottobre 2024_ Emergono nuove accuse riguardanti l'intervento di Kim Geon-hee, moglie del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, nelle elezioni locali del 2022. Un ex collaboratore ha rivelato di aver condotto sondaggi non pubblici su richiesta di Kim, due giorni prima delle elezioni, e di aver redatto documenti per il nuovo parco industriale di Changwon, affermando che erano per la 'signora'. Queste rivelazioni suggeriscono un coinvolgimento più ampio di Kim nelle questioni politiche e amministrative, alimentando il dibattito sull'influenza della prima donna nella politica sudcoreana. La fonte di queste informazioni è 한겨레. Le indagini su queste accuse potrebbero avere ripercussioni significative sulla reputazione del governo e sulla sua stabilità politica.