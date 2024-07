Corea del Sud: Nuovo attacco con palloni di rifiuti da parte della Corea del Nord

24 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha lanciato il suo decimo attacco con palloni di rifiuti quest'anno, colpendo per la prima volta l'area del Palazzo...

24 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha lanciato il suo decimo attacco con palloni di rifiuti quest'anno, colpendo per la prima volta l'area del Palazzo Presidenziale di Yongsan. Nonostante le misure di difesa della Corea del Sud, tra cui l'uso di megafoni fissi e mobili, i palloni sono stati nuovamente inviati. Le autorità sudcoreane hanno confermato la presenza di rifiuti raccolti all'interno del Palazzo e hanno avviato un'analisi della situazione. La gravità dell'incidente ha spinto a considerare ulteriori misure di risposta, come la reinstallazione di schermi elettronici lungo il confine. La notizia è stata riportata da 경향신문. La Corea del Sud sta intensificando le sue operazioni di guerra psicologica contro il regime nordcoreano, utilizzando megafoni e altre tecnologie per contrastare le provocazioni di Pyongyang.