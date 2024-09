Corea del Sud: Nuovo black list nel settore medico mette in allerta il governo

16 Settembre 2024_ È stata recentemente pubblicata una nuova versione di una black list nel settore medico sudcoreano, che identifica medici e studenti di medicina che non hanno partecipato a proteste. La lista include nomi di medici di pronto soccorso e studenti di specializzazione, suscitando preoccupazioni per possibili atti di stalking e diffamazione. Il governo ha annunciato un approccio rigoroso per affrontare questa situazione, evidenziando la gravità delle accuse e il potenziale impatto sulla qualità dei servizi sanitari. La fonte di questa notizia è ytn.co.kr. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, poiché le azioni contro i professionisti della salute potrebbero influenzare negativamente l'assistenza sanitaria nel paese.