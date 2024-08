Corea del Sud: Nuovo caffè italiano 'Grissino' apre all'Opera House di Seul

08 Agosto 2024_ Il caffè e cucina italiana 'Grissino' ha aperto le sue porte presso l'Opera House di Seul, accanto alla famosa fontana musicale. Fondato da Kim Seung-hyun, che ha vissuto in Italia per 35 anni, il locale offre autentici piatti italiani preparati con ingredienti importati direttamente dall'Italia. L'atmosfera del caffè è caratterizzata da un design luminoso e accogliente, evocando il fascino delle tradizionali caffetterie italiane. La notizia è stata riportata da post.naver.com. 'Grissino' propone un menù variegato che include specialità come pasta al ragù e pizza romana, promettendo un'esperienza culinaria unica per gli amanti della cucina italiana a Seul.