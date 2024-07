Corea del Sud: Nuovo candidato alla Commissione per le comunicazioni dopo le dimissioni del vice presidente

28 Luglio 2024_ Il governo sudcoreano sta considerando Kim Tae-kyu, attuale vice presidente della Commissione per i diritti civili, come possibile...

28 Luglio 2024_ Il governo sudcoreano sta considerando Kim Tae-kyu, attuale vice presidente della Commissione per i diritti civili, come possibile sostituto di Lee Sang-in, dimessosi dalla sua carica di vice presidente della Commissione per le comunicazioni. La Commissione, che si occupa di questioni legate ai media e alle telecomunicazioni, è attualmente in una fase di stallo dopo le dimissioni di Lee, avvenute a causa di pressioni politiche. Si prevede che la nomina di Kim, un esperto legale, possa bilanciare l'orientamento mediatico della nuova presidente, Lee Jin-sook, che proviene dal mondo del giornalismo. La notizia è stata riportata da 아주경제, evidenziando l'importanza di una rapida nomina per il funzionamento della Commissione. La nomina di Kim è attesa con interesse, poiché potrebbe influenzare le future decisioni riguardanti i media in Corea del Sud.