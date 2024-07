Corea del Sud: Nuovo ministero per migliorare la comunicazione tra governo e parlamento

1 Luglio 2024_ La Corea del Sud ha annunciato la creazione di un nuovo ministero per migliorare la comunicazione tra il governo e il parlamento. Il capo di gabinetto della presidenza, Jeong Jin-seok, ha dichiarato che il nuovo ministero ascolterà e spiegherà le principali questioni politiche ai membri del parlamento. Il governo intende anche creare un Dipartimento di Pianificazione Strategica della Popolazione per affrontare il problema della bassa natalità. Questo dipartimento lavorerà a stretto contatto con il parlamento per sviluppare leggi e budget necessari. Lo riporta Metro 경제. Inoltre, il governo si impegna a rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in un contesto di alta inflazione, alti tassi di interesse e alti prezzi del petrolio.