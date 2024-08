Corea del Sud: Nuovo piano commerciale per espandere la rete di FTA

23 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha presentato un nuovo piano commerciale per affrontare le crescenti barriere commerciali globali, puntando ad ampliare la rete di accordi di libero scambio (FTA). Attualmente, la Corea del Sud ha FTA con 59 paesi, che rappresentano l'85% del PIL mondiale, e mira a raggiungere il 90% attraverso nuove collaborazioni con paesi del Global South. Il Ministero dell'Industria prevede di diversificare le forniture di minerali chiave e di gestire i rischi commerciali attraverso alleanze strategiche con Stati Uniti, Giappone, Cina e Unione Europea. La notizia è stata riportata da 아주경제, evidenziando l'importanza di queste misure per il futuro economico del paese. Il piano include anche iniziative per migliorare la qualità delle esportazioni sudcoreane e per affrontare le sfide del mercato globale.