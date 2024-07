Corea del Sud: Nuovo tour italiano di 9 giorni lanciato da Norangpoongseon

11 Luglio 2024_ Norangpoongseon ha annunciato il lancio di un nuovo pacchetto turistico che permette di visitare le principali attrazioni italiane, da Roma a Firenze. L'Italia, nota per il suo sole mediterraneo e i tramonti mozzafiato, è considerata una delle destinazioni turistiche più affascinanti d'Europa. Il pacchetto 'Italia in 9 giorni' include voli diretti Asiana Airlines per Venezia e alloggi in hotel di prima classe. I turisti potranno esplorare città storiche come Roma, Venezia, il Vaticano, Siena e Firenze, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Lo riporta newsis.com. Norangpoongseon offre anche vantaggi come cene speciali, tour delle Dolomiti e della Toscana, e accumulo di miglia Asiana Airlines.