Corea del Sud: O Sang-wook conquista la prima medaglia d'oro nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi

28 Luglio 2024_ O Sang-wook ha vinto la prima medaglia d'oro per la Corea del Sud nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi, realizzando un'impresa storica. Nella finale, ha battuto il tunisino Mohamed Pezzani con un punteggio di 15-11, dopo una gara intensa in cui ha dovuto fronteggiare un recupero avversario. Questo trionfo segna anche il raggiungimento del Grand Slam per O Sang-wook, che ha vinto in precedenza il campionato mondiale e i giochi asiatici. La notizia è stata riportata da ytn.co.kr. Oltre a questo successo, O Sang-wook ha l'opportunità di competere per un'altra medaglia d'oro nella gara a squadre, prevista per il 31 luglio.