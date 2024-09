Corea del Sud: Ondata di caldo prolungata con avvisi di allerta in diverse regioni

18 Settembre 2024_ La Corea del Sud sta affrontando un'ondata di caldo prolungata, con avvisi di allerta per le regioni della capitale, Chungcheong e...

18 Settembre 2024_ La Corea del Sud sta affrontando un'ondata di caldo prolungata, con avvisi di allerta per le regioni della capitale, Chungcheong e del sud, inclusa Jeju. Le temperature percepite raggiungono i 33-35 gradi Celsius, con alcune aree che superano i 35 gradi. Le condizioni meteorologiche instabili portano anche a temporali e forti piogge in diverse località. Gli esperti avvertono di prestare attenzione alla salute a causa delle temperature elevate, come riportato da 한겨레. Si prevede che il caldo continui fino al 21 settembre, con temperature che potrebbero rimanere superiori alla media stagionale fino alla fine del mese.