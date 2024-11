Corea del Sud: Opportunità per l'industria della difesa con l'elezione di Trump

11 Novembre 2024_ L'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti apre nuove opportunità per l'industria della difesa sudcoreana, in...

11 Novembre 2024_ L'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti apre nuove opportunità per l'industria della difesa sudcoreana, in particolare per le esportazioni verso gli USA. Trump ha promesso di modernizzare le forze armate americane, il che potrebbe tradursi in una maggiore domanda di armamenti sudcoreani. Gli esperti avvertono che è fondamentale rafforzare la cooperazione difensiva con gli Stati Uniti e sviluppare strategie per il mercato europeo. La fonte di questa notizia è 동아일보. L'industria della difesa sudcoreana, nota come K-Defense, sta cercando di espandere la sua presenza nei mercati internazionali, in particolare in Europa e negli Stati Uniti.