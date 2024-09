Corea del Sud: Ottimismo per la cooperazione nucleare con la Repubblica Ceca

20 Settembre 2024_ Il presidente ceco Petr Pavel ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità che la Corea del Sud ottenga un importante contratto per la costruzione di un nuovo impianto nucleare a Dukovany. Durante un incontro con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, i due leader hanno ribadito l'intenzione di rafforzare la cooperazione nel settore nucleare, con la Corea del Sud che potrebbe beneficiare di un contratto del valore di 24 trilioni di won. Il presidente Yoon ha sottolineato che, se il contratto verrà firmato, la Corea del Sud collaborerà strettamente con la Repubblica Ceca in tutte le fasi del progetto. La notizia è riportata da 매일경제. Questo progetto rappresenta un'opportunità significativa per le aziende sudcoreane, in particolare per Doosan Enerbility, che potrebbe ottenere un contratto del valore di 8,5 trilioni di won, contribuendo così alla ripresa dell'industria nucleare in Corea del Sud.