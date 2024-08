Corea del Sud: Park Tae-joon vince la prima medaglia d'oro nel taekwondo maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

09 Agosto 2024_ Park Tae-joon ha fatto la storia diventando il primo atleta sudcoreano a vincere una medaglia d'oro nella categoria maschile dei 58 kg di taekwondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La sua vittoria segna un nuovo capitolo nella tradizione del taekwondo della Corea del Sud, cancellando la delusione della mancata medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo 2021. Park ha conquistato la medaglia d'oro dopo che il suo avversario, Gashim Magomedov dell'Azerbaigian, si è ritirato per infortunio durante la finale. Questo oro rappresenta la dodicesima medaglia d'oro per la Corea del Sud a Parigi e la prima mai vinta in questa categoria di peso. La notizia è riportata da The Korea Herald. Il taekwondo è uno sport marziale coreano che è diventato disciplina olimpica nel 2000.