Corea del Sud: Partecipazione coreana alla fiera tessile di Milano

9 Luglio 2024_ Il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Corea del Sud e l'Agenzia Coreana per la Promozione degli Investimenti e del Commercio (KOTRA) hanno annunciato la partecipazione alla 'Milano Unica Autunno 2024', una fiera tessile che si tiene a Milano dal 9 all'11 luglio. Trenta aziende coreane esporranno i loro prodotti, focalizzandosi su articoli eco-friendly, funzionali e naturali per conquistare il mercato premium europeo. KOTRA ha invitato rappresentanti di marchi globali come Max Mara e Armani per facilitare incontri e consulenze con le aziende coreane. La notizia è stata riportata da wowtv.co.kr. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami commerciali tra Corea del Sud e Italia nel settore tessile.