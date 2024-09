Corea del Sud: Partecipazione di aziende di moda alla fiera Mipel 126 in Italia

12 Settembre 2024_ La città di Seoul ha annunciato che 26 aziende produttrici di borse in pelle parteciperanno alla fiera internazionale Mipel 126, che si svolgerà a Milano dal 15 al 17 settembre 2024. Questo evento, organizzato dall'Associazione dei produttori di pelle italiana e dall'Italian Trade Agency, è uno dei più prestigiosi nel settore della pelle e degli accessori moda. La partecipazione delle aziende sudcoreane, che include marchi di alta qualità, rappresenta un'opportunità per espandere i loro mercati all'estero, dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione. La notizia è stata riportata da pressna.com, evidenziando l'importanza della cooperazione tra Corea del Sud e Italia nel settore della moda. La fiera Mipel 126 si preannuncia come un'importante piattaforma per il networking e la promozione dei prodotti di alta qualità, contribuendo a rafforzare i legami commerciali tra i due Paesi.