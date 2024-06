Corea del Sud: Partito Democratico avvia procedura di impeachment contro il capo della Commissione per le Comunicazioni

27 Giugno 2024_ Il Partito Democratico della Corea del Sud ha presentato una mozione di impeachment contro Kim Hong-il, presidente della Commissione per le Comunicazioni. Questa è la prima volta che l'opposizione avvia un impeachment nella 22ª legislatura. La mozione è stata adottata come linea di partito e presentata immediatamente dopo una riunione dei parlamentari democratici. Secondo il portavoce del partito, la decisione è stata presa a causa di presunti abusi di potere da parte di Kim, con la Commissione che opera in modo irregolare con solo due membri attivi su cinque. Lo riporta il sito di notizie 동아일보. La mozione sarà votata tra il 2 e il 4 luglio, con l'obiettivo di bloccare le operazioni della Commissione prima della scadenza del mandato di un membro chiave della Fondazione per la Cultura e le Trasmissioni (MBC).