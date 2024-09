Corea del Sud: Pasucci celebra l'Italia con un evento speciale a Busan

18 Settembre 2024_ Pasucci, il noto caffè italiano gestito dal gruppo SPC, ha annunciato un evento speciale chiamato ‘Viva Italia Special Lounge’ in...

18 Settembre 2024_ Pasucci, il noto caffè italiano gestito dal gruppo SPC, ha annunciato un evento speciale chiamato ‘Viva Italia Special Lounge’ in collaborazione con il Busan Premium Outlet. Questo evento mira a promuovere la cultura e la tradizione del caffè italiano, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica e immersiva. L'iniziativa si svolgerà presso il centro commerciale di Busan, una delle principali città della Corea del Sud, nota per il suo dinamico panorama commerciale. La notizia è stata riportata da queen.co.kr. L'evento rappresenta un'opportunità per i coreani di avvicinarsi alla tradizione del caffè italiano, un simbolo di convivialità e qualità.