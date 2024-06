Corea del Sud: Pattinatrice Lee Hae-in sospesa per tre anni dopo accuse di molestie sessuali in Italia

27 Giugno 2024_ La pattinatrice sudcoreana Lee Hae-in, 19 anni, è stata sospesa per tre anni per consumo di alcol e presunte molestie sessuali durante un allenamento in Italia. Lee ha negato le accuse di molestie, affermando che il ragazzo coinvolto era il suo fidanzato all'epoca. La sospensione impedirebbe a Lee di partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, un evento a cui teneva molto. Il suo avvocato ha dichiarato che cercheranno di dimostrare che si trattava di un gesto affettuoso tra fidanzati e chiederanno clemenza per il consumo di alcol. Lo riporta kukinews.com. La vicenda ha suscitato un dibattito legale in Corea del Sud, con opinioni contrastanti sulla natura delle accuse.