Corea del Sud: Piano per la costruzione di 24.000 nuove abitazioni entro il 2029

18 Luglio 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato un piano per la costruzione di 23.600 nuove abitazioni entro il 2029, concentrandosi principalmente sulla terza generazione di nuove città. Inoltre, verranno rilasciate aree verdi per fornire ulteriori 20.000 abitazioni. Questa mossa mira a contrastare la carenza di offerta e l'aumento dei prezzi delle case, che ha portato a un incremento del 0,28% dei prezzi degli appartamenti a Seoul, il più alto degli ultimi 70 mesi. La partecipazione delle imprese private sarà cruciale per il successo del piano, data la carenza di risorse e personale delle agenzie pubbliche come la Korea Land and Housing Corporation (LH). Lo riporta Metro 경제. Il governo spera che l'effetto stabilizzante sul mercato immobiliare si manifesti a partire dal 2027, quando le nuove abitazioni saranno pronte per l'occupazione.